Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "3. Lig'e yükselen Yozgatspor 1959 takımımızın futbolcularını, teknik heyetini ve yöneticilerini kutluyorum. 3. Lig mücadelesinde başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
3. Lig’e yükselen Yozgatspor 1959 takımımızın futbolcularını, teknik heyetini ve yöneticilerini kutluyorum. 3. Lig mücadelesinde başarılarının devamını diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay06) 13 Mayıs 2019
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. kademe play-off maçında Yozgatspor 1959, penaltı atışlarında Akşehirspor'u 6-5 yenerek 3. Lig'e yükselmişti.
Kaynak: AA