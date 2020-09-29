Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'ye 117 milyon lira aktarıyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Covid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Covid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'deki çocukların uzaktan eğitimlerine yönelik 9 milyon lira destekte bulunacaklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "KKTC'nin egemenlik haklarını kullanması bizim için son derece önemlidir. KKTC egemenlik haklarından vazgeçemez." diye konuştu.
Etiketler: KKTC Cumhurbaşkanı Yardımcısı OktaySon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 22:42
Son Haberler
- 22:47
- 22:39
- 22:28
- 22:08
- 21:56
Sıradaki Haber
İletişim Başkanlığından Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasına ilişkin internet paneli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz