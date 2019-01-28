Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi kapsamında 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne ilişkin, "Bu yıl da bu seferimizle geçici üssü kuruyor olacağız. Sonraki hedefimiz de kalıcı üssü kurmak." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, otomobil fabrikasında düzenlenen törende konuşuyor. https://t.co/ihGah8pZkG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi kapsamında 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılmak üzere yarın yola çıkacak Türk ekibiyle Toyota Türkiye Fabrikası'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin düzenlendiğini aktaran Oktay, Türkiye olarak Antarktika'da "gözlemci ülke" statüsünden "danışman ülke" statüsüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi.

"29'u danışman ülke statüsünde toplam 53 ülkeden oluşan bir anlaşmalar birliği bu. Dolayısıyla Türkiye olarak buradaki hedefimiz, buraya danışman ülke statüsüne geçiyor olabilmek, şu anda gözlemci statüsündeyiz." diyen Oktay, bunun için bazı şartlar gerektiğini, bunlardan birincisinin bilimsel programı hazırlamak olduğunu, Türkiye olarak da bu programı hazırladıklarını kaydetti.

"Sonraki hedefimiz de kalıcı üssü kurmak"

Antarktika'da diğer ülkelerle bilimsel araştırmalarda bulunma şartını da yerine getirdiklerini anlatan Oktay, "Bir diğer şart da üs kurulması. Öncesinde geçici üs kurulması, akabinde de kalıcı üs kurulması. Bu yıl da bu seferimizle geçici üssü kuruyor olacağız. Sonraki hedefimiz de kalıcı üssü kurmak. Ondan önce, danışman ülke statüsüne geçebilmek için iki şartımız kalıyor. O da Ulusal Antarktik Program Yürütücüleri Birliği'ne (COMNAP) ve Antarktika Bilimsel Araştırmalar Komitesi'ne (SCAR) üye olmak. Bunlar bu anlaşmalar sisteminde, bilimsel araştırmalarla ilgili iki program. İnşallah biz bunlara da üyeliği gerçekleştiriyor olacağız. Sonrasında da danışman ülke olarak inşallah 30'uncusu oluruz." ifadelerini kullandı.

Oktay, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde yürüyen son derece önemli, stratejik ve kritik bir çalışma olduğunu ve 9 üniversitenin bu çalışamaya katıldığını vurgulayarak, "2017 ve 2018'de gerçekleştirilen ilk bilim seferlerinden sonra yapılacak 3. bilim seferi için de hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum, başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun." dedi.

Bugüne kadar Antarktika'ya iki ziyaret gerçekleştirildiğini aktaran Oktay, "Bunu diğer ülkelerden gemi kiralayarak yaptık. İnşallah gelecek yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın öncülüğünde kendi gemimizi hazırlıyor olacağız ve kendi gemimizle 4. seferimizi yapıyor olacağız. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Oktay ve Bakan Varank, heyet başkanı Burcu Özsoy'a Türk bayrağı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bayrağını teslim etti.

Görüşmede, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu da yer aldı.

Kaynak: AA