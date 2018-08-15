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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "ABD'nin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır" dedi.
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ABD Savunma Bakanlığı: Diplomatik sorunlar askeri ilişkileri etkilemedi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ABD'nin saldırılarına karşı bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırıldı
Türkiye'den ABD'ye yaptırım kararı yürürlükte
Hamile kadın hastaneye askeri helikopter ile taşındı
Antalya’da “ekonomik güvenliği tehdide” soruşturma