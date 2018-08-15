  • 15 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.555
    EURO 7.43
  • BIST 93418.65
    ALTIN 250.515
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ABD'nin saldırılarına karşı bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ABD'nin saldırılarına karşı bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "ABD'nin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ABDnin saldırılarına karşı bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırıldı

Ayrıntılar geliyor... 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER