Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, özel bir televizyon kanalına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Oktay, İsrail'in dün akşam aralarında Anadolu Ajansı binasının da olduğu bölgeye saldırısıyla ilgili, Türkiye'nin kararlılığından hiçbir şeyin değişmeyeceği mesajı vererek şunları söyledi:

"İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması ne AA çalışanlarının ne de Türkiye'nin kararlılık boyutunda hiçbir şeyini değiştirmez. Olay üzerine hem Anadolu Ajansı Genel Müdürü'nü hem çalışanlarını çok daha kararlı buldum. Kendilerini kararlılıklarından dolayı kutluyorum."

Fuat Oktay, S-400 konusunda da, "S-400'le ilgili karar verilmiştir. Türkiye bir anlaşmaya imza attıktan, söz verdikten sonra bu sözünü yerine getirir" dedi.

Kaynak: TRT Haber