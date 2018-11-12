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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 4 bin hakim ve savcı tasfiye edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Adalet teşkilatımız içine vesayetin açtığı çatlaklardan sızmış 4 bin civarındaki FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildi.” dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 4 bin hakim ve savcı tasfiye edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet savcılarının kura töreninde konuştu.

Adalet teşkilatı içine vesayetin açtığı çatlaklardan sızmış 4 bin civarındaki FETÖ üyesi hakim ve savcının tasfiye edildiğini açıklayan Oktay, “Aslında bunlara hakim ve savcı da demek doğru değil. Nasıl ki asker demiyorsan asker elbisesi giymiş aynı ediyorsak onlar da hakim ve savcı elbisesi girmiş hainlerden başka içimize sızmış hainlerden başka bir şey değil.” dedi.

Oktay, “Kararlarını akıl ve vicdan yerine ideolojik bağnazlığa dayanarak alanlar ve bağımsız olmak yerine FETÖ, PKK ve diğer terör talimat alanların ne adalet teşkilatımızda ne de devlet teşkilatımızın herhangi bir noktasında var olmasına müsaade etmedik etmeyeceğiz.” dedi.

Kaynak: TRT Haber

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