Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Semerkant'ta düzenlenen ve özel konuk olarak katıldığı ŞİÖ Zirvesi kapsamında bir dizi resmi temasta bulundu.

Erdoğan, 15 Eylül'de ulaştığı Semerkant'ta ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüştü. Akşam zirveye katılan liderlerle "Ebedi Şehir" kompleksini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti.

Gezi sırasında Putin ile özel sohbet de gerçekleştiren Erdoğan, komplekste incelemelerde bulundu. Erdoğan'ın liderlerle sohbetine ilişkin görüntüler, medyada geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapıldığı 16 Eylül'de ise temaslarına Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüşmesiyle başladı.

Daha sonra Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin geniş katılımlı oturumunda konuşma yaptı. Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin doğu ile batı arasındaki köprü konumunun emsalsiz imkanlar sunduğunu belirterek, "Güvenlikten ekonomiye, enerjiden ulaşıma, tarımdan turizme her alanda iş birliğine hazırız." mesajını verdi.

Oturumun ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul eden Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'nin barış çabaları ele alındı.

Diplomasi trafiği ABD'de devam edecek

Semerkant'taki temaslarını tamamlayan Erdoğan, BM 77. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti.

20 Eylül'de BM Genel Kuruluna hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Ziyareti sırasında ABD’de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek Erdoğan, uluslararası kuruluşların yöneticileriyle de görüşmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın heyet başkanları onuruna vereceği resepsiyona katılması bekleniyor.