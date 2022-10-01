İki hafta içinde ziyaret edilen 5 ülke, katedilen yaklaşık 25 bin kilometrelik mesafe.

Ve liderlerle gerek yüz yüze gerekse telefonla gerçekleşen pek çok görüşme.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayındaki diplomasi trafiği de baş döndürdü.

Balkanlar turunda 3 ülkeye ziyaret

Erdoğan, eylül ayında ilk olarak 3 günlük Balkanlar turuna çıktı.

Önce Bosna Hersek'e gitti. Ardından Sırbistan'ı ziyaret etti. Bir sonraki durağı ise Hırvatistan oldu.

O ziyaretlerde mevkidaşları ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmelere katıldı. Görüşmelerde iki ülke ilişkileri ile balkanlardaki son durum değerlendirildi.

Şanghay İş Birliği Teşkilatı zirvesinin özel konuğuydu

Cumhurbaşkanı, bir diğer yurt dışı ziyaretini Özbekistan'a yaptı.

Semerkant'ta düzenlenen Şanghay İş Birliği Teşkilatı Devlet Başkanları zirvesinde özel konuk olarak yer aldı. Zirve marjında Azerbaycan, Özbekistan, Moğolistan ve İran cumhurbaşkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Özbekistan'da bir araya geldiği isimler arasında Rusya ve Çin devlet başkanları ile Pakistan ve Hindistan başbakanları da vardı.

ABD'de birçok liderle Türkevi'nde görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayındaki beşinci yurt dışı ziyaretini ABD'ye gerçekleştirdi. Erdoğan 5 gün süren bu ziyaretinde de liderlerle yoğun bir biçimde temas halindeydi.

Erdoğan'ın ABD'de lider diplomasisini sürdürdüğü nokta ise Türkevi'ydi.

Avusturya, Polonya, Guatemala ve KKTC cumhurbaşkanlarının yanı sıra Almanya, İsrail, İngiltere, Japonya, Gürcistan ve Lübnan başbakanlarını burada misafir etti.

Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile telefonla konuştu. Libya başkanlık konseyi başkanı, Ürdün Kralı ve Yemen başkanlık konseyi başkanı ile bir araya geldi.

Dünya Yahudi Kongresi Başkanı, ABD'li senatörler Coons, Graham ve Risch ile FIFA Başkanı'nı kabul etti.

BM Genel Kurulu'na hitap etti

Cumhurbaşkanı, New York'ta sadece Türkevi'nde değil dünyaya seslendiği Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde de liderlerle diplomasi trafiğindeydi.

Finlandiya ve Kırgızistan cumhurbaşkanları, İspanya Başbakanı Sanchez ve BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Aynı binada Katar Emiri, Kazakistan Cumhurbaşkanı, Güney Kore Devlet Başkanı ve Bangladeş Başbakanı ile sohbet etti.

Erdoğan'ın eylül ayında Türkiye'de ağırladığı isimler de oldu.

Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ile Vahdettin Köşkü’nde buluştu.

