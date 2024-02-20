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Gündem
TRT Haber 20.02.2024 08:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını Ankara'da sürdürecek. İlk olarak Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katılacak. Ardından Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Beştepe'de kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programına Ankara'da devam edecek.

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katılacak.

Arnavutluk Başbakanı Türkiye'de

Ardından Beştepe'de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı resmi törenle karşılayacak.
İki lider önce baş başa görüşme gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı da yapılacak. Konsey toplantısında, iki ülke arasındaki iş birlikleri tüm yönleriyle gözden geçirilecek. Güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Türkiye-Arnavutluk arasında çok sayıda anlaşma imzalanacak

Toplantının ardından Erdoğan ile Rama ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine önemli katkılar sağlayacak çok sayıda anlaşmanın imzalanması bekleniyor.  

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