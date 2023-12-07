Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan ile yeni dönem mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik ziyaret kapsamında Yunanistan'a gitti.

Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da ilk olarak Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile bir araya geldi.

"Hedefimiz ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak"

Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu ile görüşmesinde şunları kaydetti;

6 yıl aradan sonra tekrar Atina'da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 5. Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum. Bugün geniş bir adeta bakanlar heyeti ile buradayız. Bakanlarımız birbirleri ile muhatapları ile gayet anlamlı bilinçli görüşmeler yapacaklar. Hedef aramızdaki 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda hangi alanlarda ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz. Tabi aramızdaki ön hazırlıkları tüm bakan arkadaşlarımız yapmış vaziyetteler.

Bunlarla birlikte imzaları atıp yola çok daha anlamlı, güvenli bir şekilde devam edeceğiz. Bardağın dolu tarafı ile konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina'da Yunanistan Cumhurbaşkanı tarafından karşılanıyor. https://t.co/ezxYS925vi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 7, 2023

Erdoğan, ikili görüşmesinin ardından Başbakan Kiryakos Miçotakis'i kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısının ardından çalışma yemeğine katılacak.

"Yunanistan ile Türkiye'nin her zamankinden fazla mevcut olan bu ortak pozitif siyasi iradeyi geliştirmesi elzemdir"

İkili görüşmede Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu da, şunları kaydetti;

İki ülkenin de yaşadığı trajik olaylar, doğal afetler iki halkta da ortak olan bir niteliği gösterebildi bize. İki halkın da özelliği dayanışma ve insaniyet duygusudur. Trajik olaylar bunu açık olarak göstermeye vesile oldu. İkili görüşmelerimizin daha ileriye götürülmesi, aramızdaki gergin havanın en yakın zamanda olumlu bir şekilde gelişmesi bu tespitler ışığında bize yardımcı olup çok sağlam bir zemin sağlamaktadır. Etrafımızda cereyan eden olaylara bir göz atacak olursak, biz iki ülkenin iş birliği içerisinde beraber çalışması ve olumlu bir hava içerisinde barışa, refaha, uluslararası hukuka saygı bazında bütün bu değerleri daha ileriye götürmemiz çok açık bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Yunanistan ile Türkiye'nin her zamankinden fazla mevcut olan bu ortak pozitif siyasi iradeyi geliştirmesi elzemdir.

Farklı yaklaşımların var olduğunun bilincindeyiz. Fakat bu bilinçle ortak çalışmak, iş birliğini yürütebilmek sanırım bölgedeki barış ve refahı koruyup daha ileri düzeylere götürebilecektir. Sayın Cumhurbaşkanı bu düşüncelerle sizden dost Türk halkına barış ve rehaf dileklerimi iletmenizi rica ediyorum. Bu ortak çalışmaların en olumlu bir şekilde cereyan etmesini 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin çalışmalarına başarılar diler, sizlere tekrar hoşgeldiniz diyorum.