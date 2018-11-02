Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Washington Post'a Kaşıkçı makalesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazdığı makalede "Gayretlerimiz neticesinde tüm dünya, Cemal Kaşıkçı’nın soğukkanlı biçimde bir suikast timi tarafından öldürüldüğünü öğrendi." dile getirdi.

Erdoğan, Cinayeti işleyenlerin, Suudi Arabistan’da derdest edilen 18 şüphelinin içinde olduğunu bildiklerini belirterek, "Cemal’in katledilmesi emrinin, Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldiğini de iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı'nın katlinin üstünden bir ay geçtiğini, en azından İslami usüllere uygun şekilde defnedilmeyi hak ettiğini belirtti.

"Elimizde bulunan kanıtları, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerle paylaştık."

"Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini Hadim ül-Haremeyn Kral Salman’ın verdiğine inanmam kesinlikle mümkün değildir."

"Riyad ile uzun yıllara dayanan dostluğumuz, gözlerimizin önünde işlenen bu planlı cinayeti görmezden geleceğimiz anlamına gelmemektedir."

"Hiç kimse bir daha bir NATO müttefikinin toprağında böyle bir suç işlemeye cüret etmemelidir. (Aksi durumda) Çok ciddi sonuçları olacaktır."

Ayrıntılar geliyor...