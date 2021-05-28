Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ilk cuma namazını eda ettiğimiz Taksim Camii'mizin İstanbul'umuz, ülkemiz ve Alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur'an nidaları inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bugün ilk Cuma namazını eda ettiğimiz #TaksimCamii’mizin İstanbul’umuz, ülkemiz ve Âlem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur’an nidaları inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır. pic.twitter.com/hNi6YeF9WJ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2021

Erdoğan'ın iletisinde "Milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuştu" başlığıyla paylaşılan görselde cami hakkındaki bilgiler yer aldı.