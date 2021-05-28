Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii'nin hayırlara vesile olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ilk cuma namazını eda ettiğimiz Taksim Camii'mizin İstanbul'umuz, ülkemiz ve Alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur'an nidaları inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Bugün ilk Cuma namazını eda ettiğimiz #TaksimCamii’mizin İstanbul’umuz, ülkemiz ve Âlem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2021
Camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur’an nidaları inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır. pic.twitter.com/hNi6YeF9WJ
Erdoğan'ın iletisinde "Milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuştu" başlığıyla paylaşılan görselde cami hakkındaki bilgiler yer aldı.
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