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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şentop'a tebrik
24 Şubat 2019 Pazar 19:13 - Son Güncelleme 24 Şubat 2019 Pazar 19:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına seçilen Mustafa Şentop'u tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Şentop'u telefonla arayarak kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Şentop'a telgraf göndererek tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.
Kaynak: AA
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