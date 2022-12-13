Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış su baskınlarına sebep oldu.

Kumluca ve Finike ilçelerinde çok sayıda ev ve iş yeri suyla doldu, dereler taştı.

İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

Bakanlar Soylu ve Kirişci bölgede

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Antalya'da sel felaketinin yaşandığı bölgelere giderek incelemelerde bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan felaketle ilgili bakanlardan bilgi aldı.

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sel nedeniyle iş yeri zarar gören 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan'ı telefonda görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zülfiye teyze çok geçmiş olsun. Rabb'im beterinden korusun inşallah. Bakan arkadaşlarım şu anda orada, partili arkadaşlarım orada, hep beraber tespitleri yapacaklar. Ne gerekiyorsa hepsini yapacağız inşallah" diye konuştu.

Erdoğan, Türkmenistan'dan döndükten sonra bölgede incelemelerde bulunacağını aktardı.

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"Ağladım ama elimden bir şey gelmedi"

Konuşma sırasında gözyaşı döken Zülfiye Ceylan da "Allah razı olsun sizden başkanım, benim ömrüm de sizin olsun oğlum. Senin başımın üzerinde yerin var. Sizin gibi bir devlet görmedik, dünya durdukça durun. Allah bin kere razı olsun" dedi. Ceylan, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a da selamlarını iletilmesini istedi.

Selden etkilenen Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 03.00'te sel baskını olduğunu ve camların kırıldığını belirterek, "Allah ne verdiyse önüne katıp götürdü. Beşinci kattan seyrettim, ağladım ama elimden bir şey gelmedi. Rabb'imden geldi, oturdum Rabb'ime sığındım. Dükkanın duvarı kaldı sadece" diye konuştu.

Öte yandan, Bakan Soylu, aynı mahalledeki ziyaretlerinde çay ocağı selden zarar gören Vedat Sarıyer ile görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti. Çay ocağını kendisinin yaptıracağını, tüm masraflarını üstleneceğini anlatan Soylu, "Örnek bir çay ocağı olacak inşallah" dedi.