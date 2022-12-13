Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel felaketinden etkilenen kadına "geçmiş olsun" telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da sel felaketinden etkilenen 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan ile telefonda görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış su baskınlarına sebep oldu.
Kumluca ve Finike ilçelerinde çok sayıda ev ve iş yeri suyla doldu, dereler taştı.
İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.
Bakanlar Soylu ve Kirişci bölgede
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Antalya'da sel felaketinin yaşandığı bölgelere giderek incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan felaketle ilgili bakanlardan bilgi aldı.
Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sel nedeniyle iş yeri zarar gören 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan'ı telefonda görüştürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zülfiye teyze çok geçmiş olsun. Rabb'im beterinden korusun inşallah. Bakan arkadaşlarım şu anda orada, partili arkadaşlarım orada, hep beraber tespitleri yapacaklar. Ne gerekiyorsa hepsini yapacağız inşallah" diye konuştu.
Erdoğan, Türkmenistan'dan döndükten sonra bölgede incelemelerde bulunacağını aktardı.
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