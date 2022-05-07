Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 19:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi’nde şehit düşen Teğmen Talha Bahadır’ın babası Hakkı Bahadır ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek başsağlığı temennisinde bulundu.
AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günüde terör saldırısında şehit düşen Teğmen Talha Bahadır’ın ailesini ziyaret etti.
Taziye dileklerini ileten Bağatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak şehidin babası Hakkı Bahadır ile görüştürdü.
Acılı babaya başsağlığı dileyen Erdoğan, “Rabbim şehidimizle beraber sevgili habibine sizleri de komşu eylesin. Malum şehitler ölü değil, diridirler ama kul olarak biz bilmeyiz. Allah sabrınızı artırsın inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun” dedi.
Baba Bahadır ise Erdoğan’a teşekkür ederek, “Allah razı olsun Cumhurbaşkanım. Sizi çok seviyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Sürekli dualarımızdasın” sözleriyle karşılık verdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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