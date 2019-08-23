Polis memuru Hamdullah Kırtay, Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında şehit olmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırtay'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi, taziye dileklerini iletti.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Hamdullah Kırtay'ın ailesine taziye dileklerini iletti.
Polis memuru Hamdullah Kırtay, Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında şehit olmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırtay'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi, taziye dileklerini iletti.
Kaynak: AA