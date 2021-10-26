Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 18:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Yıldırım harekat bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Yıldırım harekat bölgesinde el yapımı patlayıcının infilakı sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Yalman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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