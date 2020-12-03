Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 17:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
[[Fotoğraf: AA]]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı
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