Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
[Fotoğraf: Arşiv]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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