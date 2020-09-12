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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Çatak'ta teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen, Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top, Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın ailelerine birer başsağlığı mesajı gönderdi.
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