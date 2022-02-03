Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 22:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib’ini tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Regaip Kandili'ni tebrik etti.
Erdoğan, mesajında şunları söyledi:
"Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib’ini tebrik ediyorum.
Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib’ini tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 3, 2022
Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. pic.twitter.com/eLSgFVVBNl
Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum."
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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