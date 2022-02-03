Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Regaip Kandili'ni tebrik etti.

Erdoğan, mesajında şunları söyledi:

"Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib’ini tebrik ediyorum.

Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib’ini tebrik ediyorum.



Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. pic.twitter.com/eLSgFVVBNl — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 3, 2022

Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum."