Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Biz size büyük geliriz
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden, "Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz" paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarında, yıllar önce yaptığı bir açıklamaya ait görüntülere yer verdi.
Paylaştığı videoda Erdoğan'ın "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz" ifadeleri yer alıyor.
September 10, 2020
Etiketler: recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanıSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 01:10
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