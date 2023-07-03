Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden, 9'u altın, 9'u gümüş, 20'si bronz olmak üzere toplam 38 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Erdoğan paylaşımında, "3. Avrupa Oyunları'nda önemli başarılara imza atan, rekor sayıda madalya kazanarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden milli sporcularımızın tamamını canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.