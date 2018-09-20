  • 20 EYLÜL 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6.22
    EURO 7.324
  • BIST 96121.1
    ALTIN 240.561
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerbela mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerbela mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Muharrem ayının onuncu günü dolayısıyla paylaşımlarda bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kerbela mesajı

Kerbela olayında katledilen Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt mensuplarını rahmetle anan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında "10 Muharrem 61 tarihinde vuku bulan Kerbela hadisesi ve orada yaşanan katliam, üzerinden geçen 1379 yıla rağmen yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.


Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kerbela, muharrem
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER