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Gündem
TRT Haber 29.11.2023 19:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü. Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' dolayısıyla paylaşım yaptı.

"Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır" ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları belirtti:

"Gazzeli kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımız devam ediyor. Bugüne kadar 12 uçak ve 1 gemi dolusu yardım malzemesini El Ariş'e sevk ettik. 1500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemimiz bugün yola çıktı. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların Türkiye'ye intikalini sağlayarak tedavileriyle ilgileniyoruz. Gazze'de kuracağımız sahra hastanelerinin yer tespit çalışmaları yapılıyor. Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz. İnşallah bundan sonra da girişimlerimiz çok boyutlu olarak sürecektir."                                                                                              

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Filistin Devleti Recep Tayyip Erdoğan
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