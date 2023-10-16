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Gündem
TRT Haber 16.10.2023 14:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İsrail'in Filistin'e saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin dünya liderleriyle telefon diplomasisi sürüyor.

Erdoğan, bu kapsamda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilim ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, çatışmaların bir an önce sona ermesinin bölge ve dünya barışı adına önemli olduğunu, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin yoğun çaba sarf ettiğini, gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail-Filistin meselesinde karşılıklı atılacak müspet adımların kalıcı çözümü beraberinde getirebileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmalarının geldiği nokta, barışın bölgede tesisi için izlenmesi gereken politikalar ve ağır insani krizin çözümüne yönelik acil tedbirler ele alındı.

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki insan hakları ihlallerine karşı, başta Batılı ülkeler olmak üzere, uluslararası toplumun etkin çıkışlar yapması gerektiğini, krizi derinleştiren kışkırtıcı adımlar yerine yıllar boyunca Filistin'e verilip tutulmayan sözlerin hatırlanması ve gereğinin yerine getirilmesinin önemli olduğunu söyledi. 

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Filistin - İsrail Çatışması İran
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