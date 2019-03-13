İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı cipin dün akşam saatlerinde Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu araçta bulunan oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika ile sürücü yaralanmış, yaralılar sağlık ekiplerince 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.
Ağır yaralanan Çika, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Erdoğan’dan taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ’ı telefonla arayarak, eşi Zafer Çika’nın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.
Kaynak: TRT Haber