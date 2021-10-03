İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmede, MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve MHP camiasına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada yaralananlara da şifa temennisinde bulundu.

MHP'lileri taşıyan midibüs devrildi

Bartın’da, MHP’nin Ankara’daki toplantısına giden partililerin bulunduğu yolcu midibüsü devrildi.

Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve il başkanlığında görevli Murat Sevilmiş hayatını kaybetti. 19 kişi de yaralandı.