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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik24 Ekim 2019 Perşembe 21:16 - Son Güncelleme 24 Ekim 2019 Perşembe 21:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Dilara Narin ve Berfin Altun'u kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Narin ve Altun'a tebrik mesajı gönderdi.
Kaynak: AA