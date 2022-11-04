Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 00:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3 Kasım' paylaşımı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin, millete hizmet yolculuğunda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza attığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.
3 Kasım 2002 tarihinde başlayan millete hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza attık. Evet, tam 20 yıldır Türkiye’ye aşkla hizmet ediyoruz...— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2022
İnşallah daha nice yıllarımız, daha nice hizmetlerimiz, daha nice rekorlarımız olacak… @Akparti pic.twitter.com/dsCemG01v9
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Kasım 2002 tarihinde başlayan millete hizmet yolculuğumuzda, 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza attık. Evet, tam 20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz... İnşallah daha nice yıllarımız, daha nice hizmetlerimiz, daha nice rekorlarımız olacak…" açıklamasını yaptı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan AK Parti
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