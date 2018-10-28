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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir engelin, hiçbir sabotajın, hiçbir oyunun bize hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan 29 Ekim mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Hiçbir engelin, hiçbir sabotajın, hiçbir oyunun bize hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizi 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelemizde ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde kat ettiğimiz her mesafeyi, şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışık olarak görüyorum. İstanbul’daki yeni havalimanımız da işte bu ışıklardan biridir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve oradan genç Türkiye Cumhuriyeti’ne devreden tarihi süreklilik içinde süren büyük yolculuğumuzu, inşallah, 2023 hedeflerimizle taçlandıracak, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla da bir üst seviyeye çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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