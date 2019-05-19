Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. pic.twitter.com/r8woPUivRV — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber