Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından video paylaştı.

Paylaştığı videoda Erdoğan'ın, "Biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık" ifadeleri yer alıyor.