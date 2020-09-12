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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül paylaşımı: "Milletin üzerinde bir güç görmedik, tanımadık"
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletin üzerinde bir güç görmedik, tanımadık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından video paylaştı.
Paylaştığı videoda Erdoğan'ın, "Biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık" ifadeleri yer alıyor.
Biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık. pic.twitter.com/gdTbphJUFf— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 12, 2020
Etiketler: recep tayyip erdoğan 12 Eylül 1980 darbesiSon Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 19:20
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