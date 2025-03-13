Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zalime karşı mazlumun safındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'i kutladı.

Farklı kıta ve ülkelerden programa katılan misafirleri selamlayan Erdoğan, "Yeryüzünün dört bir yanında iyilikte ve hayırda yarışarak bir gurbet misafirhanesi olarak gördüğümüz bu dünyaya bereket katan tüm gönül insanlarına şahsım ve milletim adına saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

İçinde bulunulan mukaddes günlerin millete, İslam alemine ve tüm dünyaya hayır ve güzellikler getirmesi temennisinde bulunan Erdoğan, Sezai Karakoç'un "Samanyolunda Ziyafet" eserinden ramazan ayını konu alan mısralarını okudu.

Ramazanın gelişinin de gidişinin de mümin gönüllüler için bayram ve sevinç kaynağı olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Rabbim bizlere başının rahmet, ortasının mağfiret, sonunun da azaptan kurtuluş olduğu müjdelenen bu müstesna günleri layıkıyla ihya edebilmeyi nasip buyursun. İşte bugün Ramazan-ı Şerif'in maneviyatını en güzel şekilde yansıtan bir program münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kendi alanında artık bir markaya dönüşen Uluslararası İyilik Ödüllerimizin bu sene sekizincisini düzenliyoruz. Ödül takdim törenimizin hayırlara vesile olmasını diliyor, İyilik Ödülü'ne layık görülen tüm kardeşlerimi burada içtenlikle tebrik ediyorum."

"Dünle beraber insan hazinelerimizi de uğurluyoruz"

Mevlana'nın "Her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel, bulanmadan donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım, Ne kadar söz varsa düne ait." dizelerini okuyan Erdoğan, şunları söyledi:

"Dünle beraber sadece acısı ve tatlısıyla hatıralarımızı değil aynı zamanda dostlarımızı, büyüklerimizi, insan hazinelerimizi de uğurluyoruz. Önden giden gönül erbabından biri de 28 Şubat'ta dünya defterini kapatıp beka alemine göç eden hattatların reisi Hasan Çelebi hocamızdı. Hasan Çelebi Hocamız ömrünü hüsnü hat sanatına adayan, her biri ilme ve sanata sevdalı pek çok talebe yetiştiren mümtaz bir şahsiyetti. Rahmetli hocamızla en son 3 Ocak'ta İstanbul'da bir araya gelmiş kendisine Necip Fazıl Saygı Ödülümüzü takdim etmiştik. Emri hak vaki olmasaydı Uluslararası İyilik Ödülümüzü de bugün yine kendisine tevdi edecektik. Eserleriyle kubbelerimizi, mihraplarımızı, cümle kapılarımızı tezyin eden Hattat Hasan Çelebi Hocamızla birlikte ebedi aleme uğurladığımız tüm büyüklerimize, tüm ilim, kültür ve sanat insanlarımıza Cenab-ı Mevla'dan bir kez daha rahmet diliyorum. Rabbim hepsini de cennetiyle, cemaliyle müjdelesin, müşerref eylesin diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerini iyiliğin, hamiyetin, hayrın ve güzel ahlakın bu mis kokulu ikliminde buluşturan Türkiye Diyanet Vakfına ve Diyanet İşleri Başkanlığına da teşekkür ederek, "Bu sene 50. yaşını kutlayan Türkiye Diyanet Vakfımız, 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' düsturuyla ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında iyiliği egemen kılmak için insanlığın hizmetinde olmayı azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Diyanet Vakfımız, yarım asırlık bu iyilik yolculuğunda eğitimden insani yardıma, kültürel faaliyetler sosyal dayanışma projelerine birçok farklı alanda başarı çıtasını her geçen gün daha da yükseğe taşıdı." dedi.

"Zor durumda kalanlara milletimizin yardım elini uzatıyor"

Milli kimliğin en belirgin, en karakteristik, en köklü hasletlerinden birinin vakıf kültürü olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Asırlar boyunca iyilik ve adalet hamuruyla yoğurduğumuz, kardeşlik ve hamiyet ruhuyla yeşerttiğimiz gönül coğrafyamızın her bir köşesi vakıf kültürümüzün eşsiz eserleriyle doludur. Camilerimiz, medreselerimiz, imarethanelerimiz, hanlarımız, çarşılarımız, sebillerimiz ve daha niceleri. Tarihe ve coğrafyaya vurduğumuz mürekkebi ilelebet kurumayacak imar, inşa ve ihya mühürleridir. Türkiye Diyanet Vakfımız işte böylesine köklü ve güçlü bir müktesebatın yüzyıllara sari vakıf kültürümüzün taşıyıcısı olarak önemli bir rol üstleniyor. Kur'an kurslarından hafızlık mekteplerine, anaokulundan üniversiteye, Türkiye'de ve dünyanın 111 ülkesinde her kademeden binlerce öğrenciye burs veriyor, akademik destek sağlıyor. Düzenlediği uluslararası yardım kampanyalarıyla, savaş, afet ve yoksulluk sebebiyle zor durumda kalan insanlara, milletimizin yardım elini uzatıyor."

"Zalime karşı mazlumun yanında yer almak hayat tarzımız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13-20 Mart tarihleri arasını İyilik Haftası olarak kutlayacağız. İyiliği her zaman teşvik edeceğiz. İyilik çınarının derinlere kök salması için mücadele vereceğiz. İyilik, insanın beşer derecesinden insan olma seviyesine yükselmesi demektir. Kötüye karşı iyinin, zalime karşı mazlumun, yanlışa karşı doğrunun safında yer almak hayat tarzımızdır. " ifadelerini kullandı.

"Soykırımcıların gözüne bakarak Gazze'nin kahraman evlatlarına sahip çıktık. " diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi cesaretli olmaya çağıranlar, Gazzeli çocukların üzerine bomba yağdığında sırf soykırım şebekesinden korktukları için Filistin’e terör örgütü iftirası atarken, biz soykırımcıların ve destekçilerinin gözünün içine bakarak biz BM Genel Kurulu'nda insanlığın ortak kürsüsünde, Filistin davasına destek verdik. Suriye'de, Gazze'de, Somali'de mazlumların yanında yer aldık." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dostlarının ve kardeşlerinin nerede yardıma ihtiyacı varsa orada olduğunu belirtti:

"Nerede yıkım, gözyaşı, varsa biz mazluma el uzatmak için oradayız. Nerede gadre uğrayan, yok sayılan, baskı ve zulüm gören varsa Türkiye olarak tüm kapasitemizle oradayız."