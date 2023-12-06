Puslu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.12.2023 08:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidecek

Ankara-Atina ilişkilerinde yeni dönem başlar mı? Bu sorunun yanıtı için gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretine çevrildi. Erdoğan, 7 Aralık'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya gelecek. İki ülke ilişkilerinde, dönem dönem kırılmalara yol açan konu başlıklarının masada olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Yunanistan'ın Ege'de tansiyonu yükselten eylemleri... Atina yönetiminin Batı Trakya'daki Türklere yönelik haksız uygulamaları.. Düzensiz göç ve dahası...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik ziyaret kapsamında yarın Yunanistan'a gidecek. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelecek. İki ülke arasındaki ihtilaflı konular, mercek altına alınacak.

Erdoğan'ın Atina ziyaretinde, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde 'kazan-kazan' ilkesi doğrultusunda atılacak adımlar ele alınacak.

İhtilaflı konularda diyalog kanallarının açık tutulması için süreç konuşulacak.

Farklı alanlarda iş birliği zemininin oluşturulabilmesine yönelik yol haritası oluşturulacak.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Türkiye- Yunanistan İlişkileri Yunanistan
Sıradaki Haber
Kabine bugün toplanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:09
İstanbul merkezli 8 ilde sahte içki operasyonu: 50 gözaltı
09:03
Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı kararı
08:26
İzmir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı
08:53
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı
08:33
Alman vatandaşlığı için 'İsrail'e destek' şartı
07:07
Gazze Şeridi'ne saldırılar gece boyunca sürdü
Meteoroloji'den 21 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı
Meteoroloji'den 21 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı
FOTO FOKUS
Van semalarında mercek bulutu oluştu
Van semalarında mercek bulutu oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ