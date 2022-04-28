Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Suudi Arabistan, Türkiye açısından ticaret ve yatırımların yürütüldüğü büyük ölçekli başarılara sahiptir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/OwW3tA3kty — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 28, 2022

"Yeni dönemin başlaması gayretinde olacağız"

Yeni dönemin başlaması gayretinde olacağız. Suudi Arabistan ile sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayi ve finans gibi alanlarda iş birliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğuna inanıyor ve görüyorum. Özellikle yenilenebilir ve temiz enerji teknolojileri başlıklarında ciddi potansiyelimizin olduğunu görüyoruz. İnşallah bu hususları görüşecek, enine boyuna değerlendireceğiz. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de gündemimizde olacak. Körfez bölgesindeki kardeşlerimizin istikrarına ve güvenliğine, kendi istikrar ve güvenliğimiz kadar önem verdiğimizi her vesileyle ifade ediyoruz. Tehditlerin gitgide karmaşıklaştığı bu dönemde diyalog ve iş birliği, tüm bölgemizin güvenlik ve istikrarı bakımından zaruridir.

Ziyaretim, 2 kardeş ülke olarak yeni bir iş birliği dönemini başlatma yönündeki ortak irademizin tezahürüdür.

Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA ve füze saldırılarını bir kez daha kınıyorum. Ziyaretimin karşılıklı güven ve saygı temelinde daha da güçlenmesini temenni ediyorum.

[Suudi Arabistan ziyareti]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ziyaretim tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak yeni bir iş birliği dönemini başlatma yönündeki ortak irademizin tezahürüdür. Bu yıl hac ve umrenin tekrar başlayacak olmasından memnuniyet duyuyorum. pic.twitter.com/svws8J84aQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 28, 2022

Türkiye'de ABD-Rusya mahkum takası

Bölgede barışın yakın olması temennisi içindeyiz. Guterres görüşmelerin olduğu yönünde bana bilgi verdi. Putin de aynı kanaatleri ifade etti. BM'nin devreye girmesinin olumlu olduğunu o da söyledi. Putin'in arama gerekçesi, Rusların ABD'deki bir vatandaşlarının esir alınması. Aynı şekilde ABD'nin de Rusya'da bir vatandaşların esir alınması. Biz MİT ile birlikte devreye girdik. Bu yönde adım attık. Putin de teşekkür etti. 'Bundan sonra da sıkı temas halinde olalım ve bu süreci olumlu şekilde sonlandıralım' dedi Putin.

[Türkiye’de ABD-Rusya mahkum takası]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ikisinin takasıyla alakalı biz devreye girdik. Ankara’da bu takas gerçekleşti. Bunun için Sayın Putin bize teşekkürde bulundu.https://t.co/SiV5XK4h4F pic.twitter.com/XpHDWsA1de — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 28, 2022

Özgür Özel'e tepki

Avukatlarımız davalarını açacaklar. Bunların içinde dokunulmazlığı olmayanlar var, olanlar var. Avukatlarımız manevi tazminat davalarını açıyorlar. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zatla ilgili avukatlarımız davalarını açıp Türkiye'nin Cumhurbaşkanına hakaret edilebilir mi edilemez mi bakacaklar.

[Özgür Özel’e tepki]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avukatlarımız davalarını açıyorlar. Demek ki ders almamış. Bunlar manevi tazminat davalarıdır. Bu işin AİHM ile alakası yok.https://t.co/SiV5XK4h4F pic.twitter.com/moJzzJTknz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 28, 2022

Gezi parkı davası

Artık AHİM ile ilgili bir durum yok. Artık davada hüküm var. Bu ağırlaştırılmış bir müebbettir. Herkes buna saygı duymak mecburiyetinde. Başka ülkelerde hukuk varda bizde yok mu? Gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle, devleti hiçe sayanlar bunun bedelini ödeyecekler.

Biden ile olası görüşme

Biden beni ararsa görüşmeyi yaparız. Dışişleri Bakanım onların dışişleriyle görüşmelerini yapıyor. Ben yeri geldiğinde nasıl Putin'i arıyorsam, herhalde Biden'ın da bu süreci böylece takip etmesi lazım.