Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasından öne çıkan başlıklar:

"Birileri gözlerini dikmiş 31 Mart gecesini bekliyor"

Bu seçimlerde de Rize’den rekor bekliyorum. Rekora hazır mıyız? Türkiye’de bir numara olacak mıyız? Siz isterseniz yaparsınız. Ben size inanıyorum. Sizleri sadece Allah için seviyorum. Birileri gözlerini dikmiş 31 Mart gecesini bekliyor. Kim onlar? Malum. Rizeli bunlara fırsat verir mi? Rize, 31 Mart’ta istikrarımıza, istiklalimize, istikbalimize göz dikenlere bir kez daha derslerini veriyor muyuz?

Cumhur İttifakı’nın karşısına bir yanına FETÖ’yü, bir yanına PKK’yı alıp, önüne de birkaç parti katanlara 31 Mart’ta derslerini veriyor muyuz? İşte benim Rize’m budur.

"Atatürk’ün partisinin bunlarla ne işi var"

Şimdi ben Doğu Karadeniz’den, Rize’den tüm Türkyie’ye sesleniyorum. Kardeşlerim, Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge yok, bizde Doğu Anadolu var, Güneydoğu Anadolu var, Karadeniz var, Akdeniz var, Orta Anadolu var, Ege var, Marmara var. 780 bin kilometrekareyle Türkiye var. Şimdi bunlara gönül verenlere sesleniyorum. Bay Kemal, sen kimlerle kol kola gezdiğini görüyor musun? Sözde İyi Parti siz kimlerle kol kola olduğunuzu görüyor musunuz? Saadet Partisi, sen kimlerle kol kolasın? Rahmetli Erbakan hocamız kalksa acaba bunlara ne derdi? Ne hallere düştük ne hallere. Şu hale bak. Durmadan yatıyorlar, kalkıyorlar Atatürk’ün partisi. Ya hu Atatürk’ün partisinin bunlarla ne işi var. Şu CHP’ye 31 Mart’ta sandıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız?

"Onlar da İmralı’daki teröristbaşına sırtını dayıyor"

Ne diyor ‘bizim arkamızda PKK var’ diyor. ‘Bizim arkamızda YPG var’ diyor. Hanımefendi, bizim arkamızda da halk var, hak var. Bizim yolumuz bu. Onlar da İmralı’daki teröristbaşına sırtını dayıyor. İşte bunlara 31 Mart’ta gerek batıda gerek doğu-güneydoğuda her yerde gereken dersi inşallah vereceğiz.

"17 yılda Rize’ye 18 katrilyon yatırım yaptık"

Biz Rize’yi sadece derin bir aşkla sevmekle kalmadık. Aynı zamanda şehrimizi yatırımlarla, hizmetlerle, eserlerle donattık. Son 17 yılda Rize’ye 18 katrilyon yatırım yaptık. Bizden önce gelenlerin böyle bir derdi var mıydı? Eğitimde bin 800 adet yeni derslik inşa ettik. Bugün 20 bin yükseköğrenim öğrencisiyle bin 72 öğretim üyesiyle bölgenin parlayan yıldızı haline gelen üniversitemizi memleketimizle buluşturduk.

"4 bin 526 kişi kapasiteli yurt binaları açtık"

Yükseköğrenim öğrencileri için 4 bin 526 kişi kapasiteli yurt binaları açtık ve şimdi de Güneysu Deresinde öğretim üyeleri için yerel mimariyle lojman yapıyoruz. Bu yıl Ardeşen’de 300 kişi kapasiteli, birkaç yıla kadar merkezde, Çayeli’nde, Fındıklı’da, Güneysu’da, Pazar’da toplamda 2 bin 750 kişi kapasiteli 5 adet yurt binası daha yapacağız.

Rize’ye yüzme havuzları, sporcu fabrikası, gençlik merkezi, spor salonu, Çayeli ve Güneysu’ya gençlik merkezi, ilçelerimize futbol sahaları inşa ettik. Ardeşen, Pazar ve Fındıklı gençlik merkezlerimizin, Rize su sporları tesisimizin, Çamlıhemşin, İkizdere ve Kalkandere spor salonlarımızın, Pazar yarı olimpik yüzme havuzunun yapımları devam ediyor.

"28 adet tesisi şehrimize kazandırdık"

Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize 689 milyon liralık kaynak aktardık. Sağlıkta 10’u hastane olmak üzere toplam 28 adet tesisi şehrimize kazandırdık. Bunlar arasında 400 yataklı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle 250 yataklı Rize Devlet Hastanesi de var. Ayrıca eğer taliplisini bulabilirsek Rize’ye inşallah bir de şehir hastanesini inşallah inşa edeceğiz. Rize’ye kazandıracağımız 12 sağlık tesisinin plan, proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. Bu 800 yataklı şehir hastanesi konusunda ön hazırlıklar tamam. Bütün mesele şimdi o ihaleye girecek müşteriyi bulmakta. İnşallah o bulunduğu anda bismillah diyeceğiz. Çayeli’ne de 50 yataklı devlet hastanesi yapacağız.

"İmar Barışı ile 74 bin 462 hemşehrimizin sıkıntısını çözdük"

Rize’de 2 bin 708 konut projesini hayata geçirdik. İmar Barışı ile 74 bin 462 hemşehrimizin sıkıntısını çözdük. Şehir merkezinde ve beldede hizmet verecek toplam 9 adet atık su arıtma tesisinden 4’ünün yapımı, 5’inin proje çalışmaları devam ediyor. Gülbahar Hatun Camii, Fındıklı Meyveliköy Camii, Ardeşen Pirinçlik Köyü Camii, Çayeli Hacıbaşı Camii’nin de aralarında olduğu 7 tarihi eserimizi restore ettik.

"Onlar seyretti, biz dağları deldik"

Rizeli hemşehrilerimiz her yere rahatça gidebilsin diye ulaşımda 20 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 142 kilometre ilave ederek 162 kilometreye çıkardık. İkizdere-İspir yolu, Ovit Tüneli ve bağlantı yollarını hizmetinize sunduk. Onlar seyretti, biz dağları deldik. Biz Fehat’ız, siz de Şirin. Dağları delerek Şirin’e ulaştık. Kar kış demedik, Ovit Tünelini öyle açtık. İyidere ayrımı, İkizdere Devlet Yolunu, Güneyce Tüneli’ni, Hurmalık Tünellerini, Salara Tünelini, Rize Dağdibi yolunu, İyidere-Çayeli ayrımı Güneysu yolunu, Rize Çayeli Büyükköy ayrımını, Gündoğdu-Veliköy yolunu, Rize güney çevreyolunu bu yıl tamamlıyoruz.

"Rize-Artvin Havalimanı yapımına devam ediyoruz"

Deniz üzerine inşa ettiğimiz 2. Havalimanımız olan Rize-Artvin Havalimanı yapımına devam ediyoruz. Tabii resmi olarak dün Artvin’de 2022’yi söyledim ama sonra müteahhit firmalarla görüştüm. Allah’ın izniyle, fevkalade bir durum olmazsa biz bunu 2020 sonuna kadar da bitirebiliriz dediler. Dolayısıyla 2020 sonunda artık Artvin-Rize Havalimanı’ndan Rize’ye geleceğiz.

Buraya, 20-25 dakika, Çayeli’ne 10-15 Dakika. Bu kadar yakın mesafede inşallah bunu yapacağız. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımız, Ordu-Giresun Havalimanı’ndan sonra ülkemizin ikinci deniz dolgusuna inşa edilen havalimanı olacak. Havalimanımızı inşallah hizmete sunduktan sonra ben, turizmde büyük bir patlama olacağına inanıyorum. Ayder Yaylalarına kadar, Handüzü Yaylalarına kadar, bütün buralarda inşallah turistleri göreceğiz.

Rize Limanı’nı onardık, Pazar’a, Çayeli’ne, Fındıklı’ya balıkçı barınakları yaptık. İyidere’de bir lojistik limanı yapmak için çalışmalarımıza başladık. İyidere’deki lojistik limanı bizim için önemli.

"Rize’nin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için çalışıyoruz"

Rize’deki içme suyu tesislerinde inşaat çalışmaları bitmek üzere. İnşa ettiğimiz 56 adet taşkın koruma sistemiyle, Rize şehir merkezi, 95 adet yerleşim yeri ve 15 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. 21 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları sürüyor. Rize’miz tabiat turizmi açısından son derece önemli bir potansiyeline sahip. Rize’nin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için çalışıyoruz.

"Böyle 20, 19, buralarda enflasyon yakışmaz"

İnşallah enflasyon tekrar yüzde 6'lara, 7'lere kadar düşecek. Çünkü bize böyle 20, 19, buralarda enflasyon yakışmaz. Türkiye’yi el birliği ile büyüttük bugünlere getirdik, inşallah 2023 hedeflerine de ulaştıracağız.

"Yavuz da Akdeniz’de sondaj çalışmasına başlayacak"

Yeni gemimizi aldık, adını Yavuz olarak belirledik. Yavuz da Akdeniz’de sondaj çalışmasına başlayacak. Biz, ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunurken içeride saldırılara maruz kalmamız çok manidardır. Biz her alanda yerli ve milli çözümler peşinde koşarken onlar Türkiye düşmanlarıyla aynı dili konuşuyorlar.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için elektrik sulama tarifesini genişletiyoruz, yüzde 12 indirimli elektrik kullanılabilecek.

Kaynak: TRT Haber