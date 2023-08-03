Açık 34.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.08.2023 17:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarının hayırlı olmasını diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarının Türk Silahlı Kuvvetleri ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarının hayırlı olmasını diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2023 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla karara bağlandı.

"Ordumuz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum"

Alınan kararlarla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Erdoğan, "Yüksek Askerî Şûra kararlarının kahraman ordumuz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemize eşsiz hizmetlerde bulunan tüm komutanlarımıza şükranlarımı sunuyor, yeni görev tevdi edilenlere Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum." dedi.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Askeri Şura (YAŞ)
Sıradaki Haber
TSK'da ilk kez kadın amiral ataması yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:37
Eskişehir'de dilencinin elindeki poşetten 13 bin 630 lira çıktı
17:09
Türkiye fındık ihracatından 1,7 milyar doları aşkın gelir elde etti
17:01
Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 1,5 metrelik kartal heykeli ele geçirildi
16:59
Savunma sektöründen rekor ihracat
16:50
Çin, "Fıngyün-3" meteoroloji uydusunu fırlattı
16:50
Polonya Savunma Bakanı: Ülkemizin doğusunu istikrarsızlaştırmak mümkün olmayacak
İstanbullular "eyyam-ı bahur" sıcaklarıyla bunaldı
İstanbullular "eyyam-ı bahur" sıcaklarıyla bunaldı
FOTO FOKUS
Hatay'da kültürel mirasın ihya edilmesi için yeni imar planı
Hatay'da kültürel mirasın ihya edilmesi için yeni imar planı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ