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Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuelalı Bakanı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela’nın Ekonomiden Sorumlu Bakanı Tareck El Aissami’yi kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuelalı Bakanı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, aynı zamanda Sanayi ve Milli Üretim Bakanı olan El Aissami’yi kabulü, Beylerbeyi’ndeki Sarı Köşk’te gerçekleşti.

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