Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuelalı Bakanı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, aynı zamanda Sanayi ve Milli Üretim Bakanı olan El Aissami’yi kabulü, Beylerbeyi’ndeki Sarı Köşk’te gerçekleşti.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela’nın Ekonomiden Sorumlu Bakanı Tareck El Aissami’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, aynı zamanda Sanayi ve Milli Üretim Bakanı olan El Aissami’yi kabulü, Beylerbeyi’ndeki Sarı Köşk’te gerçekleşti.
Ayrıntılar geliyor...