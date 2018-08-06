Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuelalı Bakanı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, aynı zamanda Sanayi ve Milli Üretim Bakanı olan El Aissami’yi kabulü, Beylerbeyi’ndeki Sarı Köşk’te gerçekleşti.

Ayrıntılar geliyor...