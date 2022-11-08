Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Ziyaretin anısına İsveç Başbakanı Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1739'da imzalanmış bir savunma-müttefiklik ahitnamesinin birebir basımını hediye etti.

Ulf Kristersson, "Ülkelerimiz birbirlerini bu tarihte düşmanlara karşı savunmak için bir ahitname imzalamışlardı. Esasında bu ahitnamede, anlaşmada da madde 5'in tam da bu noktaya temas eden bir madde olması 'tarihin bir cilvesidir' diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"O zaman da arabuluculuklar yapıyorduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilginç bir sürprizi olacağını belirterek, Osmanlı Devleti'nin İsveç'e yaptığı maddi yardımdan ve Rusya ile aralarında mevcut sorunların ortadan kaldırılmasındaki arabuluculuktan dolayı İsveç Kralı'nın son derece memnun olduğunu bildiren İsveç elçisinin yazısını hediye etti.

Kristersson'a, İsveç ile var olan dostluktan ötürü İsveç'e gönderilmesi emredilen buğdayın Selanik iskelesinden gemilere yüklenerek gönderildiğine dair Selanik Kadısı'nın bildirimine dair belgeyi de hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O zaman da arabuluculuklar yapıyorduk. Şimdi nasıl bugün tahıl sevkiyatında arabulucuysak o zaman da yapmışız." dedi.

Kristersson'un "Tarih kendini tekerrür etmekte" sözü üzerine ise Erdoğan, "İbret alınırsa tekerrür etmez" karşılığını verdi. Bunun üzerine Kristersson, "Tamamıyla katılıyorum." dedi.