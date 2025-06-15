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Gündem
TRT Haber 15.06.2025 13:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı El Said ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı El Said ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın Umman Sultanı El Said ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"Nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol müzakere"

Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu bilgilendirmeye yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların bölge güvenliği için büyük risk oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa asla tahammülünün olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik sorunu haline geldiğini, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu arifesinde gerçekleşmesinin düşündürücü olduğunu, Türkiye’nin nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol olarak müzakereyi gördüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, son gelişmelerin Gazze’de İsrail tarafından uygulanan soykırımı gölgede bırakmasına izin verilmemesi gerektiğini de ifade etti."

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