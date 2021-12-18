Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Birliği Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvemizi hamdolsun başarıyla tamamladık. Teşrifleri için tüm devlet ve hükümet başkanlarına, bakanlara, heyet başkanlarına, Ankara'daki Afrika Büyükelçilerine katılımları ve katkıları için teşekkür ediyorum.

"Hedefimiz büyükelçilik sayısını 49'a çıkarmak"

Türkiye Afrika ilişkilerinde 2005 yılından bu yana sürekli ivme kazanmıştır. Her alanda kaydedilen bu ilerlemede sayısını karşılıklı olarak artırdığımız büyükelçiliklerimizin çok büyük katkısı vardır. Büyükelçilik sayımız 43'e yükseldi. Hedefimiz bu sayıyı ilk etapta 49'a çıkarmak. Afrika büyükelçiliklerinin sayısı da 10'dan 37'ye ulaştı. Ticaret müşavirliklerimizin sayısını da 6'dan 38'e çıkardık.

"Yol haritası üzerinde mutabık kaldık"

Türkiye Afrika ilişkilerini daha yeni ve ileri bir seviyeye taşıyoruz. Bildiri ve ortak eylem planı ile ilişkilerimizi daha da derinleştirecek bir yol haritası üzerinde mutabık kaldık. Zirve kapsamında ilgili Bakanlarımızın iştiraki ile sağlık, eğitim ve tarım konularında ayrı oturumlarda gerçekleştirildi.

Biz birlikte kazanalım, birlikte kalkınalım, birlikte yürüyelim, insanlarımızın refahını birlikte artıralım istiyoruz. Zirvede alınan kararların hayata geçirilmesini bakanlıklarımız, kuruluşlarımız ve özel sektör temsilcilerimizle iş birliği içinde çalışarak hayata geçireceğiz.

Zirve marjında Afrikalı mevkidaşlarımla ikili gündemlerimizi ve bölgesel meseleleri değerlendirme fırsatımız oldu. Terörizmden organize suçlar ve uyuşturucu ile mücadeleye yoksulluğun azaltılması ve salgın hastalıklara kadar Afrikalı dostlarımızla iş birliğini sürdürme kararlılığımızın altını çizmek istiyorum.

Bugüne kadar FETÖ ile mücadelemize destek olan, faaliyetlerini yasaklayan, iltisaklı eğitim kurumlarını Maarif Vakfımıza devreden veya kapatan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.

Zorlu salgın şartlarına rağmen başarıyla icra ettiğimiz zirve ile Türkiye Afrika ilişkilerinde kritik bir eşiği daha aştığımıza inanıyorum. Zirvenin belirli aralıklarla yapılmasına önem atfediyorum.

Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda dün kabul edilen 2022 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.