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Gündem
TRT Haber 11.06.2024 11:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Kızılay’ın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Haziran Türk Kızılay’ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü'nü kutladı. Erdoğan mesajında, "Yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışmanın sembolü haline gelen Türk Kızılay, özverili bir şekilde yürüttüğü hizmetleriyle bu alanda dünyanın önde gelen saygın kuruluşları arasındadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Kızılay’ın kuruluş yıl dönümünü kutladı

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Türk Kızılayın 156. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışmanın sembolü haline gelen Türk Kızılayın özverili şekilde yürüttüğü hizmetleriyle bu alanda dünyanın önde gelen saygın kuruluşları arasında olduğunu vurguladı.

"İyiliğin gücüyle insanın ve toplumun onurunu korumayı, direncini arttırmayı ve ızdırabını dindirmeyi görev edinen" Türk Kızılayın, son olarak asrın felaketi 6 Şubat depreminde olduğu gibi ihtiyaç duyulan her zamanda ilk müdahaleyi gerçekleştirip şefkat elini uzattığını kaydeden Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası yardımlardan sosyal faaliyetlere, göç çalışmalarından ilk yardıma, afet örgütlenmesinden kan bağışına kadar birçok alanda insanların zor zamanlarında yanında olan Türk Kızılayın tüm gönüllülerinin fedakarlıklarını takdir ediyoruz. Türk Kızılay, zor durumda olanların geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için var gücüyle çalışmaktadır. Bu anlamlı günde dokunduğu hayatları iyileştirmeyi ve insanlığa hizmette ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğine inandığım Türk Kızılayın tüm mensuplarını ve gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

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