Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 20:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinin liderleriyle görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'ne katılan ülkelerin cumhurbaşkanlarıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler" temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'ne katılan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya geldiği bir diğer isim de Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov oldu.
Etiketler: Özbekistan Recep Tayyip Erdoğan
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