Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler" temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'ne katılan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya geldiği bir diğer isim de Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov oldu.