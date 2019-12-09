Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT özel yayında09 Aralık 2019 Pazartesi 11:04 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 11:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 21.00'de TRT özel yayınında gündemi değerlendirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi sonrası TRT'ye konuk oluyor.
Zeynep Bulut Şenel, Pelin Çift, TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz'ün sorularını yanıtlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi, Libya ile imzalanan mutabakat ve Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
Bu akşam saat 21.00'de başlayacak Cumhurbaşkanı Özel Yayını, TRT Haber, TRT 1, TRT Türk, TRT Avaz, TRT World, TRT Arapça, TRT Kurdi ve TRT Radyo'dan yayınlanacak.
Kaynak: TRT Haber