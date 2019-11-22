Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen yemekte konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Son 10 yılda İzmir'e 70 katrilyon yatırım yaptık, bu İzmir'in ihmal edilmediğinin kanıtıdır.

-İzmir'in olması gereken yere gelememesinin sebebi CHP zihniyetidir.

-Büyük ve güçlü Türkiye fotoğrafında, İzmir olması gereken yere gelecek.

-İzmir'in geleceği için birlikte çalışacağız. Terör örgütü ile arasına mesafe koyan herkese kapımız açık.

-Birliğimizi, beraberliğimizi, ekonomimizi yıkamayanlar yeni arayışlar içerisinde.

-Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak istediler, biz onlara izin vermedik, inlerine kadar girdik. Kendi savunma sistemlerimizle terörle mücadeleyi sürdürüyoruz. Suriye'ye kaçmaya çalışıyorlar ama oraya kaçamayacaklar. Çünkü ona göre oralarda farklı stratejiler uyguluyoruz, oralarda farklı tedbirler aldık.

-Ekonomimizi çökertmek için oyun kurdular, üstesinden geldik. Sokaklarda kaos çıkarmayı denediler izin vermedik. Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadeleyle ülkemizi içine düşürülmek istenen sinsi oyundan kurtarmayı başardık. Türkiye'de tarihi alanlarda kazanımlar sağladık, maalesef muhalefetin zihniyeti konusunda başarılı olamadık.

-Bir CHP'li makamıma gelmiş, bir köşe yazarı bunu yazmış, eğer böyle bir şey olduysa ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba bay Kemal CHP Genel Başkanlığını ortaya koyabilecek mi? Duydunuz mu bay Kemal'den PKK/YPG terör örgütüdür dediğini? Türkiye'nin başarılarının üzerini örtüp, ülkeyi batmış gibi göstereceksin. Çünkü bay Kemal olmak için bu şart. Bizim Amerika ziyaretine bile gölge düşürmek için neler yaptı neler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir CHP'li makamıma gelmiş, bir köşe yazarı bunu yazmış. Eğer böyle bir şey olduysa ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum.https://t.co/6I57u2fiKS pic.twitter.com/Fm1uXhrKYC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 22, 2019

-Tank palet fabrikasıyla ilgili her türlü yalanı söylüyor, burada BMC ile Katar işletme hakkını ortaklaşa alıyorlar, personel çıkarma diye de bir şey yok, satılan bir şey de yok. Kendi genel başkanlığını korumak için ortaya bir yalan atıyor.

Kaynak: TRT Haber, AA