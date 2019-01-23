Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ortak düzenlediği basın toplantısında, "ABD'nin çekilme sürecinde terör örgütlerinin istismar edebileceği bir boşluğun doğmaması kritik önemdedir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Rusya ziyaretim Kerç Boğazı'nda meydana gelen elim kazanın ardından gerçekleşiyor. Gemi kazasında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabır diliyorum. Yaralı olarak kurtulan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.

Rus makamları olayın ilk anından itibaren gereken tüm çabaları sergilemişlerdir. Zorlu hava şartlarına rağmen arama kurtarma faaliyetine katılan tüm Rus yetkililerine milletim adına teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler gün geçtikçe artmaya devam ediyor.https://t.co/TblDxlcOzQ pic.twitter.com/E6A2t5UW2B — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Ocak 2019

Türkiye ile Rusya arasında ekonomi, ticaret, sanayi, enerji ve kültür alanlarında çok yoğun bir işbirliğine sahibiz. Son dönemlerde turizim bu işin başını çekiyor. İki lider olarak mevcut iş birliğimiz gün geçtikçe güçlenmektedir. Ticaret hacmimiz 26 milyar doları bulmuş durumda.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile TürkAkım projeleri emin adımlarla ilerliyor. Son iki yıldır Türkiye'de misafir ettiğimiz turistler arasında Ruslar ilk sırada yer alıyor.

Vize muafiyeti de görüşmemizin gündeminde yer alıyordu. Tam muafiyet sağlanması ilişkilerimizin eriştiği noktanın bir gereği olarak inanıyorum ki halklarımızın kaynaşmasını çok daha güçlendirecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile Suriye'deki durumu ve İdlib Mutabakatı'nı ele aldık.https://t.co/TblDxlcOzQ pic.twitter.com/RgZQxcd7ip — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Ocak 2019

Özellikle Suriye'deki durumu ele alma fırsatı bulduk. İdlib başta olmak üzere arazideki gelişmeleri gözden geçirdik. ABD'nin çekilme kararı üzerinde değerlendirmeler yaptık.

Türkiye ve Rusya, Suriye'de çatışma sonrasında da işbirliği yapmalıdırlar. Bu konuda bakanlarımız yetkililerimizin ortak çabaları olacak, böylelikle mülteciler konusunda güvenli bir şekilde ülkelerine dönebilsinler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin çekilme sürecinde terör örgütleri boşluğu doldurmamalı.https://t.co/TblDxlcOzQ pic.twitter.com/8AU7mPIX0v — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Ocak 2019

Rus dostlarımızla koordinasyonumuzu güçlendirmekte kararlıyız. ABD'nin çekilme sürecinde terör örgütlerinin istismar edeceği bir boşluğun oluşmaması kritik önemdedir. Türkiye olarak yegane amacımızın başta DEAŞ olmak üzere PYD/YPG gibi örgütlere karşı bunların temizlenmesi görevimizi özellikle ifade ettim. Türk-Rus iş birliğini dinamitlemeyi hedefleyen terör örgütlerine karşı ortak bir mücadelenin gereğini ifade etmek istiyorum. Bunları kimin provoke ettiğini de iyi biliyoruz. Özellikle terör örgütlerine karşı da ortak mücadelenin önemini ifade etmek istiyorum.

Ayrıntılar gelecek...