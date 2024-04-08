Parçalı Bulutlu 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 08.04.2024 22:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının bir an önce sonlandırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ateşkes kararının uygulanması için daha fazla gayret ortaya koyarak İslam dünyasının sonuç alıcı biçimde birliktelik sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Veliaht Prens’in Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
İsrail, Türkiye'nin Gazze'ye kargo uçaklarıyla yardım etmesine olumsuz yanıt verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:41
Altun: İsrail’in soykırımına karşı en etkili duruşu sergileyen ülke Türkiye’dir
23:25
ABD-İsrail arasındaki Refah görüşmeleri yine ertelendi
23:16
Bakan Özhaseki: Dünya Bankası'ndan elde ettiğimiz 14,2 milyar lirayı Hatay için kullanacağız
23:20
Ramazan ayının son teravih namazı kılındı
22:28
Otomobil ile motosiklet çarpışıp şarampole devrildi: 3 ölü
22:27
Filistinli iş insanı: Filistin mutfaklarının yüzde 50 ila 60'ı Türk malı
Hatay Uzun Çarşı'da Ramazan Bayramı heyecanı
Hatay Uzun Çarşı'da Ramazan Bayramı heyecanı
FOTO FOKUS
Mescid-i Aksa'da son teravih namazı kılındı
Mescid-i Aksa'da son teravih namazı kılındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ