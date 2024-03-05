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Gündem
TRT Haber 05.03.2024 10:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim mitinglerine bugün de Sivas'ta devam edecek. Erdoğan, Tarihi Kent Meydanı'nda halka seslenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'a gidecek
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Şubat’ta başlayan miting programı kapsamında Zonguldak, Tekirdağ, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Afyon, Denizli, Balıkesir, Sakarya, Adana, Manisa, Kütahya, Muğla ve Antalya’ya gitti.

31 Mart yerel seçim mitinglerinde sıradaki durak Sivas olacak.

Erdoğan, Tarihi Kent Meydanı’nda Sivaslılara hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'ta hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar verecek.

AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adayları için destek isteyecek.

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Recep Tayyip Erdoğan Sivas Yerel Seçim 2024 Seçim
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