Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Şubat’ta başlayan miting programı kapsamında Zonguldak, Tekirdağ, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Afyon, Denizli, Balıkesir, Sakarya, Adana, Manisa, Kütahya, Muğla ve Antalya’ya gitti.

31 Mart yerel seçim mitinglerinde sıradaki durak Sivas olacak.

Erdoğan, Tarihi Kent Meydanı’nda Sivaslılara hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'ta hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar verecek.

AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adayları için destek isteyecek.