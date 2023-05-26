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Gündem
AA 26.05.2023 22:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Reis'e Vefa Buluşması'na telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de iştirak ettiği "Reis'e Vefa Buluşması"na telefon bağlantısıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Reis'e Vefa Buluşması'na telefonla bağlandı
[Temsili fotoğraf: Arşiv]

Şehit Anıl Gül Spor Salonu'ndaki etkinliğe, Bakan Dönmez'in konuşması sırasında telefon bağlantısıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda bulunanları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sevgili gençler, şu anda İstanbul Dolmabahçe'den Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Öncelikle geceniz mübarek olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Siz gençlerle birlikte böyle bir programda gerçekten en azından sesinizi duymak, coşkunuzu duymak, beni de çok daha farklı bir aleme sevk etti. Pazar günü artık seçime gidiyoruz ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda sizlerin dinamizmi inanıyorum ki özellikle Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin yeni yüzyılını çok daha farklı bir hale getirecek. Eskişehir pazar günü sandıkları patlatmaya hazır mı? Yalnız bu kalan 24 saatte durmadan, usanmadan bütün arkadaşlarınızı, bütün dostlarınızı özellikle pazar günü sabahtan sandığa gitmeye sevk etmeniz lazım. Buna da hazır mıyız? Çünkü bu seçim ciddi manada biliyorsunuz rehavete yer vermeden bir kırılma noktası olacak seçimdir ve Eskişehir bugüne kadar olan bu süreci tersine çevirmeye, bana göre hazır mı? Ben bu vesileyle sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum."

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Erdoğan, partisi tarafından Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen mitingi anımsattı.

Esenler'de muhteşem bir miting yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "Yarın inanıyorum ki Beykoz'da da aynı şekilde muhteşem bir miting yaparak artık finali göğüsleyeceğiz. Sizlerden büyük destek bekliyorum. Sizlere inanıyorum. Sizlere güveniyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla" dedi.

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